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إقتصاد
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
Lebanon 24
23-05-2025
|
08:36
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هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
شركة "آبل" بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف "آيفون" المخصصة للسوق الأميركية داخل
الولايات المتحدة
.
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وجاء تهديد
ترامب
في منشور عبر منصته "Truth Social"، حيث قال: "أبلغتُ
تيم كوك
منذ فترة
طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في
الولايات المتحدة الأمريكية
داخل البلاد، لا في
الهند
أو أي مكان آخر".
وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة".
وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في "
وول ستريت
"، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر "ناسداك"، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة.
وتعد "آبل"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.
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