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عربي-دولي

دبلوماسيون حدّدوا الموعد... متى ستُرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:03
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أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء.
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وأضافت أنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع آذار الماضي. (العربية)

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