دبلوماسيون حدّدوا الموعد... متى ستُرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا؟

أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع الاقتصادية الأوروبية عن ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء.

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وأضافت أنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع آذار الماضي. (العربية)



