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إقتصاد

التصدير يبدأ قريبًا... تركيا تنهي ربط خط أنابيب الغاز مع سوريا

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:00
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الانتهاء من ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي مع سوريا، مشيرًا إلى بدء اختبارات تصدير الغاز خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار الوزير إلى أن خط الأنابيب يمتد من ولاية كيليس التركية وصولًا إلى مدينة حلب السورية.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أكد بيرقدار أن وزارته تبذل جهودًا كبيرة مع الإدارة الجديدة في سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجال الطاقة، عقب سقوط حكم الأسد في 2024.

وأضاف أن فرقًا فنية تركية زارت سوريا عدة مرات لتقييم احتياجات البنية التحتية للطاقة بدقة، ووضع خطط لمشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح أن هذه الجهود تحولت خلال الأشهر الخمسة إلى الستة الماضية إلى مشاريع ملموسة بدأت تظهر نتائجها، مشددًا على أهمية تأمين بنية تحتية كهربائية قوية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا.

ولفت إلى أنهم طوروا مشروعا لجلب الغاز الطبيعي إلى سوريا لتوليد الكهرباء. وأردف: "نأمل أن نبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا في يونيو المقبل. سيحول هذا الغاز الطبيعي إلى كهرباء في محطات توليد الطاقة في سوريا، ويستخدم لتلبية احتياجات السكان من الكهرباء".
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وأشار إلى أنهم يعملون على مشاريع تتعلق بتعزيز البنية التحتية للطاقة في سوريا على المدى الطويل، من النقل إلى التوزيع وإنتاج الكهرباء.

وعن آخر مستجدات خط أنابيب الغاز الطبيعي "كيليس - حلب"، قال الوزير التركي: "انتهينا في 21 أيار 2025 من ربط خط أنابيب الغاز الطبيعي من كيليس إلى حلب. ويجري حاليا اختبار وتركيب معدات إضافية".

وأضاف الوزير التركي: "سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي خلال أيام قليلة، ونأمل أن يكون ذلك في يونيو المقبل تحديدا".

وأوضح أن تركيا تهدف إلى تصدير مليارَي متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا سنويا، وأنهم يريدون نقل الغاز الطبيعي، الذي سيسهم في إنتاج 1200-1300 ميغاواط من الكهرباء، أولا إلى حلب ومن هناك إلى محافظة حمص.
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