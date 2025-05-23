واشنطن ترفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري

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أكدت الأميركية، أمس الجمعة، رفع عن الرئيس السوري ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.كما رفعت العقوبات عن ، وعدداً من البنوك الأخرى والعديد من شركات الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية ، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ وطرطوس.قرار فوري بتخفيف العقوباتوكانت الخزانة الأميركية قد أصدرت بوقت سابق أمس الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على .حيث قالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.استثمارات جديدةكما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص.ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا".كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا.وقال سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".إعفاء لـ180 يوماًفي بيان أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون " لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.وأضاف أن "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وفق .(العربية)