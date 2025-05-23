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عربي-دولي
حديث جديد عن صفقة لاستعادة الرهائن بعد تشديد الهجمات على غزة
Lebanon 24
23-05-2025
|
23:14
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رأى
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير
أن الضغط العسكري في غزة "هيأ الظروف لإبرام اتفاق من أجل استعادة الرهائن المحتجزين في القطاع".
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وفي مناقشات سرية كشفت عنها القناة 12
الإسرائيلية
، أمس الجمعة، قال
زامير
إن على
إسرائيل
"استغلال الفرصة السانحة للتوصل إلى اتفاق".
ويأتي تصريح زامير بعد قرار
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إعادة وفد التفاوض من
الدوحة
، وتكثيف الهجمات العسكرية على
قطاع غزة
.
وحسب القناة 12، فإنه مع تشدد موقف
نتنياهو
العلني، هناك إجماع داخل
الأجهزة الأمنية
على إمكانية التوصل إلى اتفاق لاستعادة 58 رهينة من قطاع غزة.
ويوم الخميس الماضي قررت إسرائيل إعادة جميع أعضاء وفدها من الدوحة، في ظل إصرار حركة
حماس
على الحصول على ضمانات من
الولايات المتحدة
لإنهاء الحرب ضمن أي اتفاق.
وفي ظل انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع نطاق القتال في غزة، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 53 ألف فلسطيني في القطاع المدمر.
وعلق منتدى أهالي الرهائن على عودة الوفد الإسرائيلي قائلا إن "نبأ توقف المفاوضات يسبب لنا ألما بالغا مستمرا منذ 594 يوما، ويزداد يوما بعد يوم، لكننا لن ننهار أو نيأس وسنواصل النضال من أجل عودتهم حتى آخر مختطف".(سكاي نيوز)
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