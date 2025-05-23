حديث جديد عن صفقة لاستعادة الرهائن بعد تشديد الهجمات على غزة

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رأى أن الضغط العسكري في غزة "هيأ الظروف لإبرام اتفاق من أجل استعادة الرهائن المحتجزين في القطاع".وفي مناقشات سرية كشفت عنها القناة 12 ، أمس الجمعة، قال إن على "استغلال الفرصة السانحة للتوصل إلى اتفاق".ويأتي تصريح زامير بعد قرار إعادة وفد التفاوض من ، وتكثيف الهجمات العسكرية على .وحسب القناة 12، فإنه مع تشدد موقف العلني، هناك إجماع داخل على إمكانية التوصل إلى اتفاق لاستعادة 58 رهينة من قطاع غزة.ويوم الخميس الماضي قررت إسرائيل إعادة جميع أعضاء وفدها من الدوحة، في ظل إصرار حركة على الحصول على ضمانات من لإنهاء الحرب ضمن أي اتفاق.وفي ظل انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع نطاق القتال في غزة، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 53 ألف فلسطيني في القطاع المدمر.وعلق منتدى أهالي الرهائن على عودة الوفد الإسرائيلي قائلا إن "نبأ توقف المفاوضات يسبب لنا ألما بالغا مستمرا منذ 594 يوما، ويزداد يوما بعد يوم، لكننا لن ننهار أو نيأس وسنواصل النضال من أجل عودتهم حتى آخر مختطف".(سكاي نيوز)