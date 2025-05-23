ترامب يتوعد أوروبا: رسوم جمركية بـ50%.. ولا أسعى لاتفاق

ستبعد الرئيس الأميركي ، الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع ، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل.وقال للصحافيين في ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من : "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس.وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية.وكتب ، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ".وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من . وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة.ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل ، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء.وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت ، رئيس ، طويلة أنني أتوقع تصنيع التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في أو أي مكان آخر".