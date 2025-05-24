غضب يستعر بين وزير دفاع إسرائيل وغولان

منذ انتقاداته اللاذعة التي وجهها، الثلاثاء الماضي، لأسلوب الحرب الجارية في غزة، اشتعلت نار الغضب بين ، وزعيم اليسار ونائب الإسرائيلي السابق يائير غولان.

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فقد أكد أنه يعتزم منع غولان من الخدمة في جيش الاحتياط. وقال في بيان مساء أمس "إن سلوك غولان شوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي من خلال اتهامهم بشكل غير مسؤول وكاذب".



كما أوضح أنه قرر إصدار أوامر للجيش بعدم استدعائه للخدمة الاحتياطية، ومنعه من ارتداء زي الجيش ودخول القواعد العسكرية.

فما كان من غولان إلا أن رد قائلا "آخر مرة ارتديت فيها زي الجيش كانت في 7 تشرين الأول 2023، عندما توجهت إلى الجنوب لإنقاذ مدنيين إثر الفشل الأمني الرهيب لحكومتكم".



كما أضاف أنه "سيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل وأمنها".

وكان غولان، وهو ضابط سابق في الجيش، ورئيس حزب " " اليساري الإسرائيلي، أثار عاصفة سياسية، الثلاثاء الماضي، حين قال لهيئة البث الإسرائيلية إن "دولة تتحلّى بالحكمة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تمارس هواية قتل الأطفال، ولا تتخذ من طرد السكان هدفا لها".



كما اعتبر أن إسرائيل "في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم"، مشدداً على أن الحرب في غزة تخاض "لأهداف سياسية".



جاءت تصريحاته حينها في سياق هجوم لاذع على السياسات العسكرية لحكومة .