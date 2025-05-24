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عربي-دولي
خبر يشغل سوريا.. ما صحة بناء "أطول ناطحة سحاب بالعالم في دمشق"
Lebanon 24
24-05-2025
|
04:00
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انتشرت أنباء بين السوريين خلال الأيام الماضية، تفيد بنية إنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في العاصمة
السورية
دمشق
.
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وتداولت أيضاً حسابات على موقع
فيسبوك
، يوم الأربعاء 21 أيار الجاري، ادعاءً يزعم أن شركة "نيكسوس العالمية" وقّعت عقدا لإنشاء برج "
الشام
1" في دمشق، والذي سيكون أطول ناطحة سحاب في العالم بارتفاع 1050 متراً، متجاوزاً "
برج خليفة
"، وبتكلفة تبلغ 8.5 مليار دولار، بتمويل من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.
إلا أن الادعاء الأول صحيح فعلاً، حيث أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع
برج ترامب
في دمشق، وفقاً لصحيفة "الغارديان".
لكن الادعاء الثاني خاطئ، إذ أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا، وأوضح أن البحث لم يُسفر باستخدام الكلمات المفتاحية باللغتين العربية والإنكليزية عن أي نتائج تدعم صحته.
كما لم تُعلن أي شركة باسم "نيكسوس" عن توقيع عقد لبناء ناطحة سحاب في دمشق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجهات الحكومية يؤكد توقيع عقد مع شركة تُدعى "نيكسوس" لإنشاء مشروع يسمى برج "الشام 1" في العاصمة السورية.
أما برج
ترامب
، فقال عنه رئيس المجموعة
وليد الزعبي
، إن البرج سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار.
وتابع أن شركته ستطلق مشروع برج ترامب دمشق كرمز للسلام ورسالة بأن
سوريا
تستحق مستقبلا أفضل، وفق كلامه.
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