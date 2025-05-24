زيلينسكي يدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد الهجوم الليلي

Advertisement

رأى الرئيس الأوكراني اليوم أن وحدها عقوبات دولية إضافية من شأنها اجبار على القبول بوقف إطلاق النار، بعد إصابة 15 شخصا في هجوم روسي بواسطة وصواريخ خلال الليل، كما ذكرت "فرانس برس".وكتب على" إكس": "إن وحدها عقوبات إضافية تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي ستجبر موسكو على وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "سبب إطالة أمد الحرب يكمن في موسكو".