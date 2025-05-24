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عربي-دولي

زيلينسكي يدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد الهجوم الليلي

Lebanon 24
24-05-2025 | 04:18
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رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن وحدها عقوبات دولية إضافية من شأنها اجبار موسكو على القبول بوقف إطلاق النار، بعد إصابة 15 شخصا في هجوم روسي بواسطة مسيرات وصواريخ خلال الليل، كما ذكرت "فرانس برس".
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وكتب زيلينسكي على" إكس":  "إن وحدها عقوبات إضافية تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي ستجبر موسكو على وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "سبب إطالة أمد الحرب يكمن في موسكو".
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