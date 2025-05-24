بعد تشخيص إصابته بالسرطان.. أوّل ظهور لبايدن (فيديو)

وحضر يوم الجمعة حفل تخرج حفيده من ، مسجلًا أول ظهور علني له منذ إعلانه نهاية الأسبوع الماضي عن إصابته بسرطان البروستاتا.ونشرت السابقة وابنة الرئيس السابق صورة على إنستغرام، ظهر فيها جو بايدن برفقة أفراد آخرين من العائلة للاحتفال بتخرج الثاني من المدرسة الثانوية في سالزبوري، كونيتيكت.وتضمنت إحدى الصور التي نشرتها جيل بايدن تعليقًا: "جدتي وجدي فخوران! تهانينا هانتر - نحن فخورون بك للغاية".وكان الأميركي السابق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، أعلن إصابته بسرطان البروستاتا وانتشار الورم في عظامه.