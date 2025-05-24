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عربي-دولي
بعد تشخيص إصابته بالسرطان.. أوّل ظهور لبايدن (فيديو)
Lebanon 24
24-05-2025
|
23:41
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في أول ظهور علني له منذ إعلان إصابته بسرطان البروستاتا، خرج الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
(82 عامًا) أمام العامة في ولاية كونيتيكت، مطمئنًا المارة على صحته بابتسامة مقتضبة قال فيها: "أنا بخير".
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وحضر
بايدن
يوم الجمعة حفل تخرج حفيده من
المدرسة الثانوية
، مسجلًا أول ظهور علني له منذ إعلانه نهاية الأسبوع الماضي عن إصابته بسرطان البروستاتا.
ونشرت
السيدة الأولى
السابقة
جيل بايدن
وابنة الرئيس السابق
آشلي بايدن
صورة على إنستغرام، ظهر فيها جو بايدن برفقة أفراد آخرين من العائلة للاحتفال بتخرج
روبرت هانتر بايدن
الثاني من المدرسة الثانوية في سالزبوري، كونيتيكت.
وتضمنت إحدى الصور التي نشرتها جيل بايدن تعليقًا: "جدتي وجدي فخوران! تهانينا هانتر - نحن فخورون بك للغاية".
وكان
مكتب الرئيس
الأميركي السابق جو بايدن، البالغ من العمر 82 عاماً، أعلن إصابته بسرطان البروستاتا وانتشار الورم في عظامه.
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