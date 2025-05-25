في ضربة واحدة.. غارة تقتل 9 إخوة في غزة وإسرائيل تعلّق

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في مأساة جديدة هزّت ، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 9 أطفال أشقاء دون سن الثانية عشرة، جميعهم من أبناء الطبيبين حمدي وآلاء ، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل العائلة في جنوبي القطاع، ظهر الجمعة.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، ، لوكالة فرانس برس، إن فرق الإنقاذ نقلت جثامين الأطفال من بين ركام المنزل، مشيرًا إلى أن بعض الجثث كانت متفحمة بشدة.وأضاف بصل أن الأب الدكتور حمدي النجار وابنه آدم، البالغ من العمر 10 أعوام، أُصيبا بجروح بالغة، بينما نُقلت والدتهم، الدكتورة آلاء النجار، إلى ، حيث تعمل.وكتب ، لوزارة الصحة في غزة، عبر منصة "إكس"، أن القصف وقع بعد وقت قصير من عودة حمدي النجار إلى المنزل، عقب إيصال زوجته إلى عملها، وقال: "يرقد الآن في العناية المركزة. هذا ما تعيشه كوادرنا الطبية. الكلمات لا تكفي لوصف الألم".وأضاف البرش: " لا يكتفي باستهداف الكوادر الطبية، بل يعمد إلى محو عائلات بأكملها".، علّق الجيش على الواقعة قائلاً إنه قصف "عدداً من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون من مبنى قرب قواته"، مضيفًا أن منطقة خان يونس تُعد منطقة حرب خطرة، وأن "الادعاء المتعلق بسقوط مدنيين قيد المراجعة". (سكاي نيوز)