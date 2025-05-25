Advertisement

عربي-دولي

في ضربة واحدة.. غارة تقتل 9 إخوة في غزة وإسرائيل تعلّق

Lebanon 24
25-05-2025 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1365577-638837549552033313.png
Doc-P-1365577-638837549552033313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مأساة جديدة هزّت قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 9 أطفال أشقاء دون سن الثانية عشرة، جميعهم من أبناء الطبيبين حمدي وآلاء النجار، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل العائلة في خان يونس جنوبي القطاع، ظهر الجمعة.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس، إن فرق الإنقاذ نقلت جثامين الأطفال من بين ركام المنزل، مشيرًا إلى أن بعض الجثث كانت متفحمة بشدة.

وأضاف بصل أن الأب الدكتور حمدي النجار وابنه آدم، البالغ من العمر 10 أعوام، أُصيبا بجروح بالغة، بينما نُقلت والدتهم، الدكتورة آلاء النجار، إلى مستشفى ناصر، حيث تعمل.
A paediatrician in Gaza loses 9 children in a strike that hits family home in Khan Younis

وكتب منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، عبر منصة "إكس"، أن القصف وقع بعد وقت قصير من عودة حمدي النجار إلى المنزل، عقب إيصال زوجته إلى عملها، وقال: "يرقد الآن في العناية المركزة. هذا ما تعيشه كوادرنا الطبية. الكلمات لا تكفي لوصف الألم".

وأضاف البرش: "الاحتلال لا يكتفي باستهداف الكوادر الطبية، بل يعمد إلى محو عائلات بأكملها".

من جهته، علّق الجيش الإسرائيلي على الواقعة قائلاً إنه قصف "عدداً من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون من مبنى قرب قواته"، مضيفًا أن منطقة خان يونس تُعد منطقة حرب خطرة، وأن "الادعاء المتعلق بسقوط مدنيين قيد المراجعة". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة
lebanon 24
25/05/2025 10:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: الديمقراطية جميلة وكل المرشحين هم إخوة لنا ولستُ ملتزماً بلائحة واحدة بل إنني ملتزم بالكفاءات
lebanon 24
25/05/2025 10:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الرد على الحوثيين لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي
lebanon 24
25/05/2025 10:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: هجوم إسرائيلي على 9 أهداف يمنية في وقت واحد
lebanon 24
25/05/2025 10:18:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2025-05-25
02:14 | 2025-05-25
01:18 | 2025-05-25
00:54 | 2025-05-25
00:33 | 2025-05-25
23:41 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24