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عربي-دولي
في ضربة واحدة.. غارة تقتل 9 إخوة في غزة وإسرائيل تعلّق
Lebanon 24
25-05-2025
|
00:26
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في مأساة جديدة هزّت
قطاع غزة
، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 9 أطفال أشقاء دون سن الثانية عشرة، جميعهم من أبناء الطبيبين حمدي وآلاء
النجار
، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل العائلة في
خان يونس
جنوبي القطاع، ظهر الجمعة.
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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني،
محمود بصل
، لوكالة فرانس برس، إن فرق الإنقاذ نقلت جثامين الأطفال من بين ركام المنزل، مشيرًا إلى أن بعض الجثث كانت متفحمة بشدة.
وأضاف بصل أن الأب الدكتور حمدي النجار وابنه آدم، البالغ من العمر 10 أعوام، أُصيبا بجروح بالغة، بينما نُقلت والدتهم، الدكتورة آلاء النجار، إلى
مستشفى ناصر
، حيث تعمل.
وكتب
منير البرش
،
المدير العام
لوزارة الصحة في غزة، عبر منصة "إكس"، أن القصف وقع بعد وقت قصير من عودة حمدي النجار إلى المنزل، عقب إيصال زوجته إلى عملها، وقال: "يرقد الآن في العناية المركزة. هذا ما تعيشه كوادرنا الطبية. الكلمات لا تكفي لوصف الألم".
وأضاف البرش: "
الاحتلال
لا يكتفي باستهداف الكوادر الطبية، بل يعمد إلى محو عائلات بأكملها".
من جهته
، علّق الجيش
الإسرائيلي
على الواقعة قائلاً إنه قصف "عدداً من المشتبه بهم الذين تم رصدهم وهم ينشطون من مبنى قرب قواته"، مضيفًا أن منطقة خان يونس تُعد منطقة حرب خطرة، وأن "الادعاء المتعلق بسقوط مدنيين قيد المراجعة". (سكاي نيوز)
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