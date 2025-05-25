فيضانات مدمرة تضرب أستراليا والصين.. وعمليات انقاذ بالطائرات (صور وفيديو)

تكثف السلطات الأسترالية
والصينية جهود الإغاثة بعد أيام من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في عزل آلاف السكان، وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.
في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرق أستراليا
، تواصل فرق الطوارئ عمليات الإغاثة الجوية، بعد أن أدت الفيضانات إلى مقتل خمسة أشخاص وعزل نحو 32 ألف نسمة، وسط تضرر ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى.
واستخدمت السلطات طائرات الهليكوبتر لإيصال الأعلاف الطارئة للمزارعين الذين تقطعت بهم السبل، حيث تم تنفيذ 43 عملية إسقاط جوي و130 عملية أخرى بوسائل مختلفة. كما وفّرت السلطات رعاية بيطرية ودعماً استشارياً للمزارع المتضررة.
وأعلنت وزيرة الزراعة في الولاية، تارا موريارتي، أن الدعم يشمل كذلك مشورة إدارية للمزارعين الذين فقدوا ماشيتهم أو محاصيلهم. وأشارت إلى أن السلطات تعمل على إيصال المؤن رغم صعوبة الظروف.
وكان آخر ضحايا الفيضانات رجل في الثمانينيات من عمره، عُثر على جثته داخل عقار غمرته المياه قرب مدينة تاري، وهي من أكثر المناطق تضرراً.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني
ألبانيزي إن الوضع لا يزال حرجًا في عدة مناطق رغم بدء عمليات التنظيف، محذراً من أن البلاد تواجه تزايدًا في الظواهر
المناخية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي، خاصة بعد سنوات
من الجفاف وحرائق الغابات.
في الصين
، ضربت الأمطار الغزيرة إقليم قويتشو الجبلي في الجنوب الغربي
، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وفقدان 17 آخرين نتيجة انهيارات أرضية مدمرة.
ورفعت السلطات الصينية
مستوى الاستجابة للطوارئ إلى الدرجة الثالثة، وهي ثالث أعلى درجة في نظام التحذير الوطني، وامتد الإنذار إلى إقليمي هونان وجيانغشي المجاورين.
ونشرت الحكومة أكثر من 400 عنصر من فرق الطوارئ والجيش للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وسط استمرار تدهور الأحوال الجوية، في حين تتواصل الجهود للوصول إلى المناطق المعزولة والمتضررة.