فيضانات مدمرة تضرب أستراليا والصين.. وعمليات انقاذ بالطائرات (صور وفيديو)

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Flood Emergency Hits Mid-North Coast, Australia



Dramatic footage from the Westpac Rescue Helicopter shows the rescue of an elderly woman from her home as severe flooding impacts the Mid-North Coast of New South Wales, Australia.



In Upper Myall, 18-year-old Chloe… pic.twitter.com/u95vfyBIb5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 22, 2025

تكثف السلطات والصينية جهود الإغاثة بعد أيام من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في عزل آلاف السكان، وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.في ، تواصل فرق الطوارئ عمليات الإغاثة الجوية، بعد أن أدت الفيضانات إلى مقتل خمسة أشخاص وعزل نحو 32 ألف نسمة، وسط تضرر ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى.واستخدمت السلطات طائرات الهليكوبتر لإيصال الأعلاف الطارئة للمزارعين الذين تقطعت بهم السبل، حيث تم تنفيذ 43 عملية إسقاط جوي و130 عملية أخرى بوسائل مختلفة. كما وفّرت السلطات رعاية بيطرية ودعماً استشارياً للمزارع المتضررة.وأعلنت وزيرة الزراعة في الولاية، تارا موريارتي، أن الدعم يشمل كذلك مشورة إدارية للمزارعين الذين فقدوا ماشيتهم أو محاصيلهم. وأشارت إلى أن السلطات تعمل على إيصال المؤن رغم صعوبة الظروف.وكان آخر ضحايا الفيضانات رجل في الثمانينيات من عمره، عُثر على جثته داخل عقار غمرته المياه قرب مدينة تاري، وهي من أكثر المناطق تضرراً.وقال رئيس الوزراء ألبانيزي إن الوضع لا يزال حرجًا في عدة مناطق رغم بدء عمليات التنظيف، محذراً من أن البلاد تواجه تزايدًا في المناخية المتطرفة المرتبطة بالتغير المناخي، خاصة من الجفاف وحرائق الغابات.في ، ضربت الأمطار الغزيرة إقليم قويتشو الجبلي في الجنوب ، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص وفقدان 17 آخرين نتيجة انهيارات أرضية مدمرة.ورفعت السلطات مستوى الاستجابة للطوارئ إلى الدرجة الثالثة، وهي ثالث أعلى درجة في نظام التحذير الوطني، وامتد الإنذار إلى إقليمي هونان وجيانغشي المجاورين.ونشرت الحكومة أكثر من 400 عنصر من فرق الطوارئ والجيش للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وسط استمرار تدهور الأحوال الجوية، في حين تتواصل الجهود للوصول إلى المناطق المعزولة والمتضررة.