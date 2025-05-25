ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

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ندد وزير خارجية ماليزيا ، اليوم الأحد، بما وصفها بـ"الفظائع" التي ترتكب في .وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.وخلال كلمته أمام "آسيان"، أكد الوزير الماليزي، أن ما يشاهد في قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي".وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر. (سكاي نيوز)