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عربي-دولي

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:15
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ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، اليوم الأحد، بما وصفها بـ"الفظائع" التي ترتكب في قطاع غزة.
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وقال إن ما يحدث في غزة يعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمته أمام رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، أكد الوزير الماليزي، أن ما يشاهد في قطاع غزة هو "نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي".

وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة هذا الشهر. (سكاي نيوز)
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