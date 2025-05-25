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إقتصاد

لزيادة التبادل الكهربائي... إيران تكشف عن مشاورات مع 3 دول عربية

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:56
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قال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، إن بلاده تجري حاليا مباحثات فنية موسعة مع كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بهدف زيادة التبادلات الكهربائية وتطوير آليات الربط الإقليمي.
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وأوضح آبادي أن "إيران تتبادل الكهرباء مع كافة الدول التي تربطها بها حدود برية"، مشيرًا إلى أن "تركمانستان وأرمينيا تمثلان الحصة الأكبر من واردات الكهرباء، في حين أن التبادلات مستمرة كذلك مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان".


وأكد الوزير الإيراني أن "طهران تعتبر التعاون الكهربائي مع دول الجوار أمرًا حيويًا وضروريًا"، مشددًا على أهمية رفع مستوى القصور الذاتي للشبكة الإيرانية، والحفاظ على توازن الربط الكهربائي الإقليمي، من أجل تفادي حوادث الانهيار الشبكي التي شهدتها بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا. (سبوتنيك)
 
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