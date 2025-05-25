لزيادة التبادل الكهربائي... إيران تكشف عن مشاورات مع 3 دول عربية

قال آبادي، إن بلاده تجري حاليا مباحثات فنية موسعة مع كل من قطر والإمارات وسلطنة ، بهدف زيادة الكهربائية وتطوير آليات الربط الإقليمي.

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وأوضح آبادي أن " تتبادل الكهرباء مع كافة الدول التي تربطها بها حدود برية"، مشيرًا إلى أن "تركمانستان وأرمينيا تمثلان الحصة الأكبر من واردات الكهرباء، في حين أن التبادلات مستمرة كذلك مع وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان".





وأكد الوزير الإيراني أن " تعتبر التعاون الكهربائي مع دول الجوار أمرًا حيويًا وضروريًا"، مشددًا على أهمية رفع مستوى القصور الذاتي للشبكة ، والحفاظ على توازن الربط الكهربائي الإقليمي، من أجل تفادي حوادث الانهيار الشبكي التي شهدتها بعض ، مثل . (سبوتنيك)