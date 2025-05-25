26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إصابة جندي بجروحٍ خطيرة... إليكم ما حصل بين عسكريين إسرائيليين
Lebanon 24
25-05-2025
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جندي بجروح خطيرة، خلال عراك اندلع بين الجنود داخل
قطاع غزة
، وقررت الشرطة العسكرية فتح تحقيق في الحادثة.
Advertisement
وبحسب صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
"، اندلع خلاف حاد بين الجنديين تطوّر إلى عراك جسدي، استخدم فيه أحدهما سلاحاً شخصياً وغلاية لضرب زميله، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إبلاغ عائلته بالحادث.
وأعلن متحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
، أن الشرطة العسكرية باشرت تحقيقاً فورياً في الحادثة.
ونقلت الصحيفة، عن الجيش قوله إن "الجندي الذي شارك في العراك تم إيقافه عن الخدمة القتالية، وسيبقى موقوفاً عن العمل حتى انتهاء التحقيق في الحادثة". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح أحدهم حالته خطيرة في الشجاعية بغزة (الحدث)
Lebanon 24
إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح أحدهم حالته خطيرة في الشجاعية بغزة (الحدث)
25/05/2025 15:50:57
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل قائد دبابة إسرائيلي في شمال غزة وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة
Lebanon 24
مقتل قائد دبابة إسرائيلي في شمال غزة وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة
25/05/2025 15:50:57
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديي احتياط بجروح خطيرة في عملية حاجز ريحان شمال الضفة الغربية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديي احتياط بجروح خطيرة في عملية حاجز ريحان شمال الضفة الغربية
25/05/2025 15:50:57
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجراح خطرة جراء انفجار لغم في قرية بيتا بالضفة الغربية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجراح خطرة جراء انفجار لغم في قرية بيتا بالضفة الغربية
25/05/2025 15:50:57
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر برّاً إلى سوريا
Lebanon 24
الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر برّاً إلى سوريا
08:35 | 2025-05-25
25/05/2025 08:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم
Lebanon 24
روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم
08:29 | 2025-05-25
25/05/2025 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات في فنزويلا وسط مقاطعة المعارضة
Lebanon 24
انتخابات في فنزويلا وسط مقاطعة المعارضة
08:19 | 2025-05-25
25/05/2025 08:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق يكشف.. هذا ما تخطط له إسرائيل بشأن مستشفيات غزة
Lebanon 24
تحقيق يكشف.. هذا ما تخطط له إسرائيل بشأن مستشفيات غزة
08:00 | 2025-05-25
25/05/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى ورعب... إليكم ما جرى داخل مركز تسوق في أستراليا
Lebanon 24
فوضى ورعب... إليكم ما جرى داخل مركز تسوق في أستراليا
07:25 | 2025-05-25
25/05/2025 07:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر نتائج الإنتخابات البلدية في الجنوب.. قائمة بأبرز الفائزين
Lebanon 24
آخر نتائج الإنتخابات البلدية في الجنوب.. قائمة بأبرز الفائزين
16:56 | 2025-05-24
24/05/2025 04:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ستيفاني عطالله تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت خلال حفل الزفاف
Lebanon 24
بالفيديو: ستيفاني عطالله تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت خلال حفل الزفاف
10:16 | 2025-05-24
24/05/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثرت وبكت خلال حفل زفافها.. كلمات مؤثرة من ستيفاني عطالله لزوجها زاف (فيديو)
Lebanon 24
تأثرت وبكت خلال حفل زفافها.. كلمات مؤثرة من ستيفاني عطالله لزوجها زاف (فيديو)
11:00 | 2025-05-24
24/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد نتائج إنتخابات "المخاتير" في الجنوب.. هؤلاء هم الفائزون
Lebanon 24
جديد نتائج إنتخابات "المخاتير" في الجنوب.. هؤلاء هم الفائزون
16:56 | 2025-05-24
24/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:35 | 2025-05-25
الأردن يسمح لمواطنيه بالسفر برّاً إلى سوريا
08:29 | 2025-05-25
روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم
08:19 | 2025-05-25
انتخابات في فنزويلا وسط مقاطعة المعارضة
08:00 | 2025-05-25
تحقيق يكشف.. هذا ما تخطط له إسرائيل بشأن مستشفيات غزة
07:25 | 2025-05-25
فوضى ورعب... إليكم ما جرى داخل مركز تسوق في أستراليا
07:24 | 2025-05-25
تعرفوا على شركة الطيران الأسوأ
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
25/05/2025 15:50:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24