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عربي-دولي

إصابة جندي بجروحٍ خطيرة... إليكم ما حصل بين عسكريين إسرائيليين

Lebanon 24
25-05-2025 | 06:01
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جندي بجروح خطيرة، خلال عراك اندلع بين الجنود داخل قطاع غزة، وقررت الشرطة العسكرية فتح تحقيق في الحادثة.
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وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اندلع خلاف حاد بين الجنديين تطوّر إلى عراك جسدي، استخدم فيه أحدهما سلاحاً شخصياً وغلاية لضرب زميله، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إبلاغ عائلته بالحادث.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الشرطة العسكرية باشرت تحقيقاً فورياً في الحادثة.

ونقلت الصحيفة، عن الجيش قوله إن "الجندي الذي شارك في العراك تم إيقافه عن الخدمة القتالية، وسيبقى موقوفاً عن العمل حتى انتهاء التحقيق في الحادثة". (الامارات 24)
 
 
 
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