عن موعد عيد الأضحى.. هذا ما كشفه مركز الفلك الدولي

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الدولي، ، موعد أول أيام للعام 2025، مفصلا إمكانية رؤية ذي الحجة على خريطة من مختلف مناطق العالم.وقال مركز الفلك في بيان، إن من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 أيار، غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الجمعة الموافق 6 حزيران، أول أيام عيد الأضحى في معظم .وأضاف: "ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 أيار 2025، ورؤية في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب ومعظم وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي، يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 أيار غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 6 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي". (سكاي نيوز عربية)