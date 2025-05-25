في إطار مكافحة الإرهاب.. تركيا ستنشئ قواعد عسكرية في سوريا

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أفادت وسائل إعلام تركية بأن القوات المسلحة ، تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في "في إطار ".ونقلت صحيفة "توركية" Türkiye عن مصادر في التركية أن القوات المسلحة التركية تتوقع إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية في سوريا لمحاربة تنظيم داعش.وقالت تقارير نشرتها التركية: " ستقدم المساعدة للسلطات في مجال تنظيم الجيش وقوات الأمن".وذكرت صحيفة "توركية" إن اجتماعات منتظمة تعقد بين 5 دول، من بينها ، ضمن آلية منسقة لمكافحة تنظيم داعش في سوريا، دون أن يتم تحديد الدول الأخرى المشاركة.وأكدت المصادر أن تركيا ستقدّم مساهمة كبيرة في تعزيز الأمن داخل أراضي .