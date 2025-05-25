تعيين قادة لأجهزة الأمن في 12 محافظة سورية

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أعلنت ، ، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، غداة كشفها عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.ونشرت الوزارة عبر منصاتها على أسماء وصور 12 ضابطا، برتب مختلفة بينهم وعقداء. وأعلنت تعيينهم على رأس في 12 محافظة من أصل 14 في عموم .ولم تحدد الوزارة آلية اختيار أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف .ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق)، والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ ، التي لم تتوصل معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.