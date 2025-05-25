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عربي-دولي
إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
25-05-2025
|
12:51
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قالت
وزارة الدفاع الروسية
، الأحد، إن
موسكو
وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب.
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وأضافت الوزارة بالقول: "وفقا للاتفاقيات الروسية
الأوكرانية
التي تم التوصل إليها في 16 أيار في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 أيار، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير وفق صيغة "1000 مقابل 1000".
وقالت الوزارة: "أُعيد 303 عسكريين روس آخرين من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام
كييف
. وفي المقابل، تم تسليم 303 أسرى حرب من القوات الأوكرانية. ويتواجد العسكريون
الروس
حالياً على أراضي
جمهورية
بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم".
وأكدت الوزارة أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس إلى
روسيا
لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
بالمقابل، أعلن مدير
مكتب الرئيس الأوكراني
أن كييف استعادت 303 أسرى من روسيا في المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى الكبيرة.
وقبلها، كتب
زيلينسكي
على "
تليغرام
": "اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة".
وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16
مايو
(أيار)، لكنها لم تفض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ودعت
أوكرانيا
والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى وقف القتال لمدة
30 يوما
من دون شروط مسبقة للسماح بإجراء محادثات سلام.
ويُعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قد أُصيبوا أو قُتلوا في أدمى الصراعات في
أوروبا
منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ينشر أي من الجانبين أرقاماً دقيقة للقتلى أو المصابين. كما قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين خلال حصار القوات الروسية للمدن الأوكرانية وقصفها.
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