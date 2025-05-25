Advertisement

عربي-دولي

إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
25-05-2025 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1365812-638838000835104542.jpg
Doc-P-1365812-638838000835104542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن موسكو وكييف استكملتا عملية تبادل أسرى حرب استمرت ثلاثة أيام بعد أن تبادل الطرفان اليوم 303 أسرى من كل جانب.
Advertisement

وأضافت الوزارة بالقول: "وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 16 أيار في إسطنبول، وعلى مدى الفترة من 23 إلى 25 أيار، أجرى الجانبان الروسي والأوكراني عملية تبادل أسرى بمعدل ألف أسير مقابل ألف أسير وفق صيغة "1000 مقابل 1000".
وقالت الوزارة: "أُعيد 303 عسكريين روس آخرين من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 303 أسرى حرب من القوات الأوكرانية. ويتواجد العسكريون الروس حالياً على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم".

وأكدت الوزارة أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

بالمقابل، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن كييف استعادت 303 أسرى من روسيا في المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى الكبيرة.
وقبلها، كتب زيلينسكي على "تليغرام": "اليوم، يعود إلى الديار جنود من قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة".

وكان هذا التبادل هو الخطوة الملموسة الوحيدة نحو السلام التي انبثقت من أول محادثات مباشرة بين الطرفين المتحاربين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأُجريت المحادثات في 16 مايو (أيار)، لكنها لم تفض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ودعت أوكرانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى وقف القتال لمدة 30 يوما من دون شروط مسبقة للسماح بإجراء محادثات سلام.

ويُعتقد أن مئات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قد أُصيبوا أو قُتلوا في أدمى الصراعات في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا ينشر أي من الجانبين أرقاماً دقيقة للقتلى أو المصابين. كما قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين خلال حصار القوات الروسية للمدن الأوكرانية وقصفها.
مواضيع ذات صلة
ترامب: عملية تبادل أسرى كبيرة تمّت اليوم بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
25/05/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 أسرى ضمن اتفاق تبادل الـ 1000
lebanon 24
25/05/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: 303 أسرى أوكرانيين عادوا إلى الوطن بعد إتمام المرحلة الثالثة من تبادل 1000 أسير مع روسيا
lebanon 24
25/05/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: بدأنا عملية تبادل أسرى واسعة مع روسيا
lebanon 24
25/05/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2025-05-25
14:23 | 2025-05-25
14:05 | 2025-05-25
13:32 | 2025-05-25
13:08 | 2025-05-25
13:00 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24