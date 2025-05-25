المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء المقبل

أعلنت وكالة أنباء "واس" أن دعت في جميع أنحاء كافة إلى تحري رؤية شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي لهذا العام الهجري الموافق 1446هـ.

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وقال بيان المحكمة إن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم ـ الموافق 29 / 4 / 2025، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 / 5 / 2025م.



وأضافت: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.