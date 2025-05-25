23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير خارجية إسبانيا: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل
Lebanon 24
25-05-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الإسباني
خوسيه مانويل
ألباريس
إن على
المجتمع الدولي
أن ينظر في فرض عقوبات على
إسرائيل
لوقف الحرب في غزة، فيما اجتمعت في
مدريد
دول أوروبية وعربية الأحد لحضّ إسرائيل على وقف هجومها.
Advertisement
وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو
الفرنسية
"على المدى
القصير
جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدة الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، (..) يحب النظر في فرض عقوبات".
وبعدما قرر
الاتحاد الأوروبي
هذا الأسبوع مراجعة اتفاق التعاون مع إسرائيل، قال ألباريس "يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب".
وشاركت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها
منذ فترة
طويلة باعتبارها حليفة، في الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.
وأدى حظر دخول المساعدات على مدى شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة.
وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات.
واستضافت مدريد الأحد 20 دولة أوروبية وعربية فضلا عن منظمات دولية للبحث في هذه القضية.
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي
Lebanon 24
الخارجية السورية: ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي
26/05/2025 01:00:06
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية
Lebanon 24
الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية
26/05/2025 01:00:06
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: لن ندعم فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية
Lebanon 24
وزير خارجية المجر: لن ندعم فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية
26/05/2025 01:00:06
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: على المجتمع الدولي أن يطالب كييف بإلغاء القوانين التي تميز ضد الناطقين بالروسية
Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: على المجتمع الدولي أن يطالب كييف بإلغاء القوانين التي تميز ضد الناطقين بالروسية
26/05/2025 01:00:06
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي
Lebanon 24
تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي
16:51 | 2025-05-25
25/05/2025 04:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة.. تعرفوا إلى الدول "الأكثر امتلاكاً" للغواصات في العالم
Lebanon 24
قائمة جديدة.. تعرفوا إلى الدول "الأكثر امتلاكاً" للغواصات في العالم
16:00 | 2025-05-25
25/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لسوريا: حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لسوريا: حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت
15:50 | 2025-05-25
25/05/2025 03:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستدعي سفيرها بواشنطن.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تستدعي سفيرها بواشنطن.. اليكم التفاصيل
15:50 | 2025-05-25
25/05/2025 03:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
من كاتدرائية روما التاريخية... البابا يُكرَّس أسقفًا للعاصمة
Lebanon 24
من كاتدرائية روما التاريخية... البابا يُكرَّس أسقفًا للعاصمة
15:20 | 2025-05-25
25/05/2025 03:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود
Lebanon 24
بالفيديو.. إعلامي لبنان ينهي الجدل بشأن زواج وائل كفوري وشانا عبود
01:24 | 2025-05-25
25/05/2025 01:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
Lebanon 24
بعد العثور عليها ميّتة في منزلها... التحقيقات تكشف كيف تُوفيت الممثلة عبير الجبالي
10:01 | 2025-05-25
25/05/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
Lebanon 24
طلب يدها قبل فترة قصيرة في أميركا... ممثلة لبنانيّة شابة تنفصل عن حبيبها وتحذف صورها معه
07:54 | 2025-05-25
25/05/2025 07:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتخابات جزين: درس لـ"التيار والثنائي الشيعي"
Lebanon 24
إنتخابات جزين: درس لـ"التيار والثنائي الشيعي"
01:15 | 2025-05-25
25/05/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:51 | 2025-05-25
تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي
16:00 | 2025-05-25
قائمة جديدة.. تعرفوا إلى الدول "الأكثر امتلاكاً" للغواصات في العالم
15:50 | 2025-05-25
المبعوث الأميركي لسوريا: حقبة التدخل الغربي في الشرق الأوسط انتهت
15:50 | 2025-05-25
إسرائيل تستدعي سفيرها بواشنطن.. اليكم التفاصيل
15:20 | 2025-05-25
من كاتدرائية روما التاريخية... البابا يُكرَّس أسقفًا للعاصمة
15:05 | 2025-05-25
المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء المقبل
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
26/05/2025 01:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24