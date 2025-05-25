وزير خارجية إسبانيا: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل

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وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو "على المدى جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدة الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، (..) يحب النظر في فرض عقوبات". قال الإسباني إن على أن ينظر في فرض عقوبات على لوقف الحرب في غزة، فيما اجتمعت في دول أوروبية وعربية الأحد لحضّ إسرائيل على وقف هجومها.وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو "على المدى جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدة الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، (..) يحب النظر في فرض عقوبات".

وبعدما قرر هذا الأسبوع مراجعة اتفاق التعاون مع إسرائيل، قال ألباريس "يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب".



وشاركت دول كانت إسرائيل تعتمد عليها طويلة باعتبارها حليفة، في الضغوط الدولية المتزايدة بعدما وسعت عملياتها العسكرية في غزة.



وأدى حظر دخول المساعدات على مدى شهرين إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة.



وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات.



واستضافت مدريد الأحد 20 دولة أوروبية وعربية فضلا عن منظمات دولية للبحث في هذه القضية.