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تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

Lebanon 24
25-05-2025 | 16:51
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أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة فتح القنصلية التونسية في مدينة بنغازي شرق ليبيا، الأحد.
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وستتولى البعثة التونسية في بنغازي تقديم خدماتها للتونسيين المقيمين في مدن بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة.
ويأتي إعادة فتح القنصلية بعد أكثر من 10 سنوات من إغلاقها منذ عام 2014 حينما ألقى مسلحون قذيفة ألحقت أضرارا بالسور الخارجي لمبني القنصلية.

وتملك تونس أيضا قنصلية في العاصمة طرابلس.
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