تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

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وستتولى البعثة التونسية في بنغازي تقديم خدماتها للتونسيين المقيمين في مدن بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة. أعلنت إعادة فتح في مدينة شرق ، الأحد.وستتولى البعثة التونسية في بنغازي تقديم خدماتها للتونسيين المقيمين في مدن بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة.

ويأتي إعادة فتح القنصلية بعد أكثر من 10 إغلاقها منذ عام 2014 حينما ألقى مسلحون قذيفة ألحقت أضرارا بالسور الخارجي لمبني القنصلية.



وتملك أيضا قنصلية في .