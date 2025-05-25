ترمب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران مطلع الأسبوع

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قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إن "المفاوضين أجروا محادثات جيدة للغاية مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع من تطوير سلاح نووي.وذكر للصحفيين في مطار بولاية نيوجيرسي، بينما كان يستعد للعودة إلى بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف في بيدمنستر: "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة ".