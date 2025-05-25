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عربي-دولي

ترمب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران مطلع الأسبوع

Lebanon 24
25-05-2025 | 18:53
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن "المفاوضين الأميركيين أجروا محادثات جيدة للغاية مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
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وذكر ترامب للصحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي، بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف في بيدمنستر: "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية".
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