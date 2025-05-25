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عربي-دولي
إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
25-05-2025
|
23:25
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قال
وزير الخارجية
الإسباني
خوسيه مانويل
ألباريس
إن على
المجتمع الدولي
أن ينظر في فرض عقوبات على
إسرائيل
لوقف الحرب في غزة، كما طالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فيما اجتمعت في
مدريد
دول أوروبية وعربية الأحد لحضّ إسرائيل على وقف هجومها.
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وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو
الفرنسية
"على المدى
القصير
جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، (..) يجب النظر في فرض عقوبات".
وبعدما قرر
الاتحاد الأوروبي
هذا الأسبوع مراجعة اتفاق التعاون مع إسرائيل، قال ألباريس "يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب". (العربية)
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