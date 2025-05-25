إسبانيا تطالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

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قال الإسباني إن على أن ينظر في فرض عقوبات على لوقف الحرب في غزة، كما طالب بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، فيما اجتمعت في دول أوروبية وعربية الأحد لحضّ إسرائيل على وقف هجومها.وقال ألباريس لإذاعة فرانس إنفو "على المدى جدا ومن أجل وقف هذه الحرب التي لم يعد لها هدف ولإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مكثف من دون عوائق، ولكي لا تكون إسرائيل الطرف الذي يقرر من يمكنه أن يأكل ومن لا يمكنه ذلك، (..) يجب النظر في فرض عقوبات".