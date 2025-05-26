ترامب يقترب من إعلان وقف إطلاق النار في غزة مقابل صفقة رهائن

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وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك "ترجيحات بإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام". كشفت مصادر لقناة " عربية" عن ترجيحات متزايدة بقرب إعلان الرئيس الأميركي عن وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة يُتوقع أن تكون جزءا من صفقة أوسع تشمل إطلاق رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة .وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن هناك "ترجيحات بإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة خلال أيام".

وأضافت المصادر أن "إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار بغزة سيأتي ضمن صفقة تشمل إطلاق رهائن إسرائيليين".



وكان ترامب قد قال في وقت سابق من إنه يعتقد أن لديه أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة.



وأوضح ترامب في حديث للصحفيين: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال" في غزة.



وأضاف: "تحدثنا مع ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".



وذكرت مصادر في إدارة ترامب أن الأخير يضغط على حكومة لوقف الحرب، وأن الرئيس الأميركي ساخط على استمرار الحرب.



وتقول المصادر إن فتحت قناة اتصال مع حماس عبر رجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح.



وأوضحت أن الأطراف المعنية تستعد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في إطار مبادرة تقودها عبر مبعوثها الخاص ستيف ويتكوف.



ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، طُلب من إسرائيل تأجيل تصعيدها الميداني، والسماح بتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات، لكن ما تزال إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بشكل يومي.



وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى ، الإثنين، لبحث استئناف المحادثات، في حين لم تؤكد إسرائيل رسميا هذه الخطوة حتى الآن.

خطة ويتكوف



ويسعى الأميركيون إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويشمل في مراحله اللاحقة إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، وذلك من خلال "خطة ويتكوف".



وتحدثت مصادر لصحيفة "إسرائيل اليوم" قائلة إن الأميركي ترفض التخلي عن المسار الدبلوماسي.



ووفقا للمصادر، فإن ترى أن إضعاف البنية العسكرية لحماس والضغوط المتزايدة التي تتعرض لها، قد تفتح نافذة سياسية نادرة لدفع الحركة نحو تنازلات غير مسبوقة.



وفي المقابل، لا تزال حماس ترفض الشروط المعلنة لإنهاء الحرب، والتي أكدها ، وتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا وتسليم حماس لجميع أسلحتها، ومغادرة قادة الحركة ، وإنهاء أي دور لحماس في حكم القطاع مستقبلا.