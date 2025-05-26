الهجمات العنيفة على أوكرانيا تتواصل.. وتدمير مسيرات استهدفت مناطق روسية

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وحذر سلاح الجو الأوكراني عبر منصة من هجمات جديدة بصواريخ روسية. وأنطلقت جراء الهجمات الروسية في كل أنحاء البلاد. أعلنت السلطات في وقت مبكر الاثنين أن شنت موجة من الهجمات الليلية على باستخدام أسراب كبيرة من المسيرات القتالية.وحذر سلاح الجو الأوكراني عبر منصة من هجمات جديدة بصواريخ روسية. وأنطلقت جراء الهجمات الروسية في كل أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه تم نشر في العديد من الأماكن، مع الإبلاغ عن انفجارات متعددة.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.



ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، هاجمت روسية مدينة أوديسا الساحلية من .

وفي مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، قال عبر تليغرام إنه سمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية. (العربية)