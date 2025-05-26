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عربي-دولي

الهجمات العنيفة على أوكرانيا تتواصل.. وتدمير مسيرات استهدفت مناطق روسية

Lebanon 24
26-05-2025 | 02:15
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أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن روسيا شنت موجة من الهجمات الليلية على أوكرانيا باستخدام أسراب كبيرة من المسيرات القتالية.
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وحذر سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تليغرام من هجمات جديدة بصواريخ كروز روسية. وأنطلقت صفارات الإنذار جراء الهجمات الروسية في كل أنحاء البلاد.
وقالت السلطات إنه تم نشر أنظمة الدفاع الجوي في العديد من الأماكن، مع الإبلاغ عن انفجارات متعددة.
 
ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، هاجمت مسيرات روسية مدينة أوديسا الساحلية من البحر الأسود.
وفي مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، قال الحاكم العسكري أوليه سينيهوبوف عبر تليغرام إنه سمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية. (العربية) 
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