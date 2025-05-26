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عربي-دولي

ترامب: نريد تصنيع الدبابات وليس القمصان

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:09
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، أنَّ سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للدبابات والمنتجات التكنولوجية‭ ‬وليس الأحذية الرياضية والقمصان.
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وفي حديثه مع صحفيين قبل صعوده للطائرة الرئاسية في ولاية نيوجيرزي، قال ترامب إنه يتفق مع تعليقات وزير الخزانة سكوت بيسنت في 29 نيسان بأنَّ الولايات المتحدة لا تحتاج بالضرورة إلى "صناعة منسوجات مزدهرة"، وهي تعليقات قوبلت بانتقادات من المجلس الوطني لمنظمات المنسوجات.
 
وخلال تصريحه، قال ترامب: "لا نتطلع إلى تصنيع الأحذية الرياضية والقمصان. نريد أن نصنع عتادا عسكريا. نريد أن نصنع أشياء كبيرة. نريد التصنيع بالذكاء الاصطناعي".


وأضاف: "بصراحة، أنا لا أتطلع إلى تصنيع قمصان. لا أتطلع إلى تصنيع الجوارب. يمكننا فعل ذلك بشكل جيد جداً في مواقع أخرى. نحن نتطلع إلى تصنيع الرقائق وأجهزة الكمبيوتر وكثير من الأشياء الأخرى، والدبابات والسفن".

 
إلى ذلك، قالت الرابطة الأميركية للملابس والأحذية رداً على تعليقات ترامب إن "الرسوم الجمركية ليست جيدة للصناعة".

 
وقال ستيف لامار رئيس الرابطة في بيان: "بما أن 97 بالمئة من الملابس والأحذية التي نرتديها مستوردة، وبما أن الملابس والأحذية هي بالفعل الصناعة التي تخضع لأعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى التركيز على الحلول المنطقية التي يمكن أن تحرك الأمور".

وأضاف: "لن يعني فرض مزيد من الرسوم الجمركية سوى ارتفاع تكاليف المدخلات بالنسبة للمصنعين الأميركيين وارتفاع الأسعار الذي سيضر بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض". (سكاي نيوز عربية)
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