فيتنام توقع صفقة طائرات إيرباص خلال زيارة ماكرون لهانوي

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وقعت وفيتنام الاثنين اتفاقاً لشراء 20 طائرة ، واتفاقات في مجالات الطاقة النووية والسكك الحديدية، أثناء زيارة لهانوي سعياً إلى تعزيز نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة في ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية أميركية كبيرة.وتأتي زيارة ماكرون الرسمية الأولى لفيتنام، وهي الأولى أيضاً لرئيس فرنسي منذ حوالي عشر سنوات، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة على البضائع الأوروبية اعتباراً من حزيران، ما زاد التوتر مع المكون من 27 دولة.وتراجع الأحد عن تهديده، وأعلن موافقته على منح الاتحاد مُهلة حتى 9 المقبل حتى يتم فرض التعريفات الجمركية.