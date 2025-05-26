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عربي-دولي

فيتنام توقع صفقة طائرات إيرباص خلال زيارة ماكرون لهانوي

Lebanon 24
26-05-2025 | 03:54
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وقعت فرنسا وفيتنام الاثنين اتفاقاً لشراء 20 طائرة إيرباص، واتفاقات في مجالات الطاقة النووية والسكك الحديدية، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهانوي سعياً إلى تعزيز نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة في ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية أميركية كبيرة.
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وتأتي زيارة ماكرون الرسمية الأولى لفيتنام، وهي الأولى أيضاً لرئيس فرنسي منذ حوالي عشر سنوات، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضي، بفرض رسوم جمركية تبلغ 50 بالمئة على البضائع الأوروبية اعتباراً من حزيران، ما زاد التوتر مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

وتراجع ترامب الأحد عن تهديده، وأعلن موافقته على منح الاتحاد الأوروبي مُهلة حتى 9 تموز المقبل حتى يتم فرض التعريفات الجمركية.
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