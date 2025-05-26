ماذا يحصل لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا؟

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وكشفت المجلة أن منصات إطلاق هذه الأنظمة لا تعمل بكامل طاقتها في معظم الأوقات، حيث تتعرّض بشكل متكرّر للأعطال وتحتاج إلى عمليات إصلاح مستمرة.





وأوضحت المجلة أن عدد الدول التي تمتلك أنظمة دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية لا يزال محدوداً، مشيرة إلى أن تمتلك على الأقل ثماني بطاريات من نظام "باتريوت" الدفاعي. أفادت مجلة "إيكونوميست" أن القوات تُواجه صعوبات في الاستفادة الكاملة من الأميركية " " بسبب مشاكلها التقنية المتكررة.وكشفت المجلة أن منصات إطلاق هذه الأنظمة لا تعمل بكامل طاقتها في معظم الأوقات، حيث تتعرّض بشكل متكرّر للأعطال وتحتاج إلى عمليات إصلاح مستمرة.وأوضحت المجلة أن عدد الدول التي تمتلك أنظمة دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية لا يزال محدوداً، مشيرة إلى أن تمتلك على الأقل ثماني بطاريات من نظام "باتريوت" الدفاعي.



ولفتت المجلة إلى أن "بعض هذه البطاريات تكون في أي وقت من الأوقات إما معطلة أو قيد الإصلاح، مما يحدّ من فعاليتها التشغيلية". (روسيا اليوم)