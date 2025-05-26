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عربي-دولي
ماذا يحصل لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا؟
Lebanon 24
26-05-2025
|
05:13
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أفادت مجلة "إيكونوميست"
البريطانية
أن القوات
الأوكرانية
تُواجه صعوبات في الاستفادة الكاملة من
أنظمة الدفاع الجوي
الأميركية "
باتريوت
" بسبب مشاكلها التقنية المتكررة.
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وكشفت المجلة أن منصات إطلاق هذه الأنظمة لا تعمل بكامل طاقتها في معظم الأوقات، حيث تتعرّض بشكل متكرّر للأعطال وتحتاج إلى عمليات إصلاح مستمرة.
وأوضحت المجلة أن عدد الدول التي تمتلك أنظمة دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية لا يزال محدوداً، مشيرة إلى أن
أوكرانيا
تمتلك على الأقل ثماني بطاريات من نظام "باتريوت" الدفاعي.
ولفتت المجلة إلى أن "بعض هذه البطاريات تكون في أي وقت من الأوقات إما معطلة أو قيد الإصلاح، مما يحدّ من فعاليتها التشغيلية". (روسيا اليوم)
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