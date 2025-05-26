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الرئيس الإيراني: سنصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع واشنطن

Lebanon 24
26-05-2025 | 05:28
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قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الإثنين، إن بلاده ستصمد وستجد طريقة للنجاة حتى لو لم تعقد محادثات مع الولايات المتحدة، والتي تجري بشأن برنامجها النووي.
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ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله إن "إيران ستصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع الولايات المتحدة وفُرضت عليها عقوبات جديدة".

وأضاف بزشكيان "ليس الأمر وكأننا سنموت جوعا إذا رفضوا التفاوض معنا أو فرضوا علينا عقوبات. سنجد طريقة للنجاة".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد قال، اليوم الإثنين إن طهران لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)
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