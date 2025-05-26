الرئيس الإيراني: سنصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع واشنطن

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قال ، ، الإثنين، إن بلاده ستصمد وستجد طريقة للنجاة حتى لو لم تعقد محادثات مع ، والتي تجري بشأن برنامجها .ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قوله إن " ستصمد حتى لو لم تعقد محادثات مع الولايات المتحدة وفُرضت عليها عقوبات جديدة".وأضاف بزشكيان "ليس الأمر وكأننا سنموت جوعا إذا رفضوا التفاوض معنا أو فرضوا علينا عقوبات. سنجد طريقة للنجاة".وكان الناطق باسم بقائي، قد قال، اليوم الإثنين إن لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. (سكاي نيوز)