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توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب دمشق

Lebanon 24
26-05-2025 | 06:37
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أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تنفيذ عملية أمنية "نوعية" قرب دمشق، أسفرت عن توقيف عناصر من خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، قالت إنها كانت تخطط لـ"زعزعة الأمن والاستقرار".
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وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق العميد حسام الطحان في بيان: "بناء على معلومات دقيقة عن وجود خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش تنشط في عدد من مناطق الغوطة الغربية، نفّذنا عملية أمنية نوعية، دقيقة ومحكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا".

وأضاف: "ضُبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة" إضافة الى "سترات انتحارية، كانوا يخططون لاستخدامها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة". (سكاي نيوز)
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