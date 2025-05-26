تحذيرات في دولة عربية قبل عيد الأضحى.. فما القصة؟

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أعلن محافظ ، ، عن تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال المبارك، بهدف حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة. وأكد أن المحافظة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر بيئية بحق من يتركون مخلفات الذبح في الشوارع.وشدد المحافظ على منع الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مع فتح تلك المجازر مجانًا أمام المواطنين خلال أيام العيد، وتوفير خدمات الكشف البيطري على الأضاحي قبل الذبح وفحص اللحوم بعدها، فضلًا عن تجهيز أماكن انتظار مناسبة للمواطنين.وفي إطار الحفاظ على سيولة الحركة المرورية والنظام العام، حظر المحافظ إقامة أي شوادر أو عرض للذبائح الحية في الطرق العامة، سواء من قِبل المواطنين أو أصحاب محال الجزارة.كما وجه المحافظ بتشغيل المجازر على مدار الساعة طوال أيام العيد، مع تكليف هيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع مخلفات الذبح فورًا من الشوارع لتفادي أي أضرار بيئية أو صحية.من جانبه، أوضح صبري زينهم، مدير بالقاهرة، أن محال الجزارة التي تقوم بالذبح خارج المجازر تخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 53 لسنة 1966، والتي تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامات قد تبلغ 10 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.بدورها، أكدت نعمة عارف، مدير عام للمجازر والصحة العامة، أن الذبح في الشوارع أو أمام المنازل يُعد مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، وقد تصل الغرامات المقررة إلى 10 آلاف جنيه، وفقًا لحجم الضرر البيئي الناتج.وأكدت المحافظة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على نظافة العاصمة وسلامة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى. (روسيا اليوم)