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عربي-دولي
السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غدّ الثلاثاء
Lebanon 24
26-05-2025
|
10:38
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دعت
المحكمة العليا
في
السعودية
إلى تحري رؤية
هلال
شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.
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وقالت المحكمة
العليا
في بيان: "نرجو ممّن يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
وتابع البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض". (سكاي نيوز)
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