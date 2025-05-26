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السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غدّ الثلاثاء

Lebanon 24
26-05-2025 | 10:38
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دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.
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وقالت المحكمة العليا في بيان: "نرجو ممّن يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
 
وتابع البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض". (سكاي نيوز)
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