السعودية تدعو لتحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غدّ الثلاثاء

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دعت في إلى تحري رؤية شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.وقالت المحكمة في بيان: "نرجو ممّن يراه بالعين المجرّدة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".