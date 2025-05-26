الاقتصاد الروسي يصعد للمركز الرابع عالميًا.. وبوتين يشيد بجهود المواطنين

، أن الاقتصاد الروسي احتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود المشتركة للعاملين في مختلف الشركات والمؤسسات بمناطق كافة.

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وخلال لقائه بممثلي الأوساط التجارية، أشار إلى أن الاقتصاد الروسي حقق معدلات نمو قوية رغم الظروف الصعبة خلال العامين الماضيين، حيث بلغ النمو 4.1% قبل عامين و4.3% في العام الماضي، واصفًا هذه الأرقام بالجيدة.

وشدد على أن هذا التقدم لم يكن محصورًا في قطاعات محددة، بل شمل مجالات واسعة مثل الصناعة والزراعة والتقنيات الرقمية والخدمات والتمويل، معتبرًا أن هذا النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مساهمة الملايين في العمل نحو هدف مشترك.