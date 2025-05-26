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تعبئة 450 ألف جندي احتياطي.. إسرائيل تمدّد أمر الطوارئ!

Lebanon 24
26-05-2025 | 12:48
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وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على تمديد العمل بأمر الطوارئ رقم 8 المتعلق باستدعاء قوات الاحتياط، بما يتيح تعبئة 450 ألف جندي احتياطي حتى نهاية شهر آب المقبل.
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ويعد أمر استدعاء الجنود من أوسع عمليات التعبئة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023.

ووفقا للأمر العسكري، فإن التمديد يمنح وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحية استدعاء جنود الاحتياط لمدة تصل إلى 25 يوما إضافيا، بناء على تطورات الأوضاع الأمنية، سواء في قطاع غزة أو على الجبهة الشمالية، إضافة إلى تعزيز حماية الحدود.

ويفترض أن يتيح القرار الجديد استمرار خدمة الجنود الاحتياطيين الموجودين حاليا في الميدان، مع التعهد بتقديم تعويضات مالية وتحديث فترات الخدمة، إلى جانب إعفاءات ضريبية.
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