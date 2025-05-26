تعبئة 450 ألف جندي احتياطي.. إسرائيل تمدّد أمر الطوارئ!

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ويعد أمر استدعاء الجنود من أوسع عمليات التعبئة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الاول 2023.ووفقا للأمر العسكري، فإن التمديد يمنح صلاحية استدعاء جنود الاحتياط لمدة تصل إلى 25 يوما إضافيا، بناء على تطورات الأوضاع الأمنية، سواء في أو على ، إضافة إلى تعزيز حماية الحدود.ويفترض أن يتيح القرار الجديد استمرار خدمة الجنود الاحتياطيين الموجودين حاليا في الميدان، مع التعهد بتقديم تعويضات مالية وتحديث فترات الخدمة، إلى جانب إعفاءات ضريبية.