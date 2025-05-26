منذ فجر الاثنين... 89 شهيداً في غارات إسرائيلية على غزة

Advertisement

وظهر اليوم، نشرت بغزة "التقرير الإحصائي اليومي لعدد والجرحى جراء العدوان على قطاع غزة"، مشيرة فيه إلى وصول "38 (منهم شهيد واحد تم انتشال جثمانه)، و169 إصابة خلال 24 ساعة الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة"، لافتة إلى أن الاحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول اليها.وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وبحسب التقرير "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 53977 شهيدا و122966 إصابة منذ السابع من تشرين الاول للعام 2023"، وبلغت "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 آذار 2025، 3822 شهيدا و10925 إصابة".