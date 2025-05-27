الازمة تتفاقم بين ترامب وبوتين.. وتهديد جديد بالعقوبات



Advertisement

ما أثار التساؤلات حول امكانية تحرك بشكل أكبر للضغط على بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار مع . على مدى الأيام الماضية، وجه الرئيس الأميركي انتقادات لنظيره الروسي الرغم من تأكيده أن علاقة جيدة تجمعه بسيد .ما أثار التساؤلات حول امكانية تحرك بشكل أكبر للضغط على بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار مع .

وفي السياق، أكد عدة أشخاص مقربين من تالرئيس الأميركي أنه يدرس فرض عقوبات على روسياهذا الأسبوع، في ظل تزايد إحباط ترامب من هجمات المستمرة على أوكرانيا وبطء وتيرة محادثات السلام، وفق ما نقلت صحسفة " "



يفكر في التخلي عن الوساطة"

إلى ذلك، أوضح أشخاص مطلعون على تفكير ترامب أنه سئم أيضًا من مفاوضات السلام، ويفكر في التخلي عنها تمامًا إذا لم تُجدِ المحاولة الأخيرة نفعًا.



فيما أوضحت ، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي "أوضح رغبته في رؤية اتفاق سلام تفاوضي. لكنه أبقى جميع الخيارات مطروحة بذكاء".

وكان ترامب ألمح الماضي إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على . وقال عن : "إنه يقتل الكثير من الناس.. لا أعرف ما الذي أصابه.. ؟"