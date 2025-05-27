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عربي-دولي

الازمة تتفاقم بين ترامب وبوتين.. وتهديد جديد بالعقوبات

Lebanon 24
27-05-2025 | 01:56
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على مدى الأيام الماضية، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من تأكيده أن علاقة جيدة تجمعه بسيد الكرملين.
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ما أثار التساؤلات حول امكانية تحرك ترامب بشكل أكبر للضغط على موسكو بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وفي السياق، أكد عدة أشخاص مقربين من تالرئيس الأميركي أنه يدرس فرض عقوبات على روسياهذا الأسبوع، في ظل تزايد إحباط ترامب من هجمات الرئيس الروسي المستمرة على أوكرانيا وبطء وتيرة محادثات السلام، وفق ما نقلت صحسفة "وول ستريت جورنال"

يفكر في التخلي عن الوساطة"
إلى ذلك، أوضح أشخاص مطلعون على تفكير ترامب أنه سئم أيضًا من مفاوضات السلام، ويفكر في التخلي عنها تمامًا إذا لم تُجدِ المحاولة الأخيرة نفعًا.

فيما أوضحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي "أوضح رغبته في رؤية اتفاق سلام تفاوضي. لكنه أبقى جميع الخيارات مطروحة بذكاء".
وكان ترامب ألمح يوم الأحد الماضي إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقال عن بوتين: "إنه يقتل الكثير من الناس.. لا أعرف ما الذي أصابه.. ؟"
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