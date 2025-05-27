المستشار الألماني ينتقد التصعيد الإسرائيلي العسكري في غزة.. إليكم ما فاله

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قال المستشار الألماني ميرتس إن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية لا يبدو ضروريا لمحاربة إرهاب وحماية وجود .وأضاف ميرتس: "نشعر بأكثر من القلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية في غزة".من جانبه، أكد لدى أن حكومته تأخذ الانتقادات لتصرفات بلاده في على محمل الجد.وفي تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال بروسور: "عندما يوجه فريدريش ميرتس هذه الانتقادات لإسرائيل، فإننا ننصت إليه بعناية شديدة لأنه صديق".وفي الوقت عينه، انتقد بروسور استعداد دول أوروبية أخرى مثل أو للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هذا يعني "مكافأة حماس بعد المذبحة"، مضيفا: "حينها يكون لدينا أسئلة كبيرة".