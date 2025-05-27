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عربي-دولي
المستشار الألماني ينتقد التصعيد الإسرائيلي العسكري في غزة.. إليكم ما فاله
Lebanon 24
27-05-2025
|
03:30
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قال المستشار الألماني
فريدريش
ميرتس إن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية لا يبدو ضروريا لمحاربة إرهاب
حماس
وحماية وجود
إسرائيل
.
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وأضاف ميرتس: "نشعر بأكثر من القلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية
الإسرائيلية
في غزة".
من جانبه، أكد
السفير الإسرائيلي
لدى
ألمانيا
رون بروسور
أن حكومته تأخذ الانتقادات
الألمانية
لتصرفات بلاده في
قطاع غزة
على محمل الجد.
وفي تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال بروسور: "عندما يوجه فريدريش ميرتس هذه الانتقادات لإسرائيل، فإننا ننصت إليه بعناية شديدة لأنه صديق".
وفي الوقت عينه، انتقد بروسور استعداد دول أوروبية أخرى مثل
فرنسا
أو
إسبانيا
للاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هذا يعني "مكافأة حماس بعد المذبحة"، مضيفا: "حينها يكون لدينا أسئلة كبيرة".
وأكد بروسور تصميم بلاده على
القضاء
على حماس، مضيفا أن إسرائيل لا تستطيع بناء أي شيء طالما أن حماس لا تزال موجودة. (سكاي نيوز عربية)
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