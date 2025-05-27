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عربي-دولي

عضو المكتب السياسي في "حماس": قبلنا عرض ويتكوف وننتظر ردّ إسرائيل

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:50
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أشار عضو المكتب السياسي في "حماس" باسم نعيم، إلى أنّ "الحركة قبلت عرض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في غزة".
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وأوضح نعيم قائلاً: "مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه الحركة جوهره الوصول إلى وقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والتأسيس لوقف إطلاق نار دائم، وننتظر ردّ إسرائيل عليه". (سكاي نيوز)
 
 
 
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