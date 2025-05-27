عضو المكتب السياسي في "حماس": قبلنا عرض ويتكوف وننتظر ردّ إسرائيل

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أشار عضو في " " ، إلى أنّ "الحركة قبلت عرض المبعوث الأميركي ، بشأن وقف إطلاق النار في غزة".وأوضح نعيم قائلاً: "مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه الحركة جوهره الوصول إلى وقف الحرب، وانسحاب القوات ، والتأسيس لوقف إطلاق نار دائم، وننتظر ردّ عليه". (سكاي نيوز)