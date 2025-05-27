ما هي إستراتيجيّة ترامب الجديدة في الشرق الأوسط؟

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وبحسب الكاتب فإن التحولات الكبرى التي شهدتها أبوظبي والرياض لم تكن من صُنع الغرب، بل من جهود محلية صُممت وبنت رؤاها السيادية بعيداً عن التدخلات الغربية التي غالباً ما خلّفت دماراً أكثر من البناء، بسبب جهلها بتعقيدات المجتمعات التي تدخلت فيها.





وأضاف الباحث في مقاله في موقع مجلة "ناشونال إنترست": "يبدو أن يتبنى وجهة نظر مفادها أنه من الأفضل ترك المنطقة تحلُّ مشاكلها بنفسها، وهو يُعيد تشكيل سياسة الخارجية في على نحو جذريّ". ذكر موقع " 24"، أنّ المحلل المختص بشؤون السياسة الخارجية ألكسندر لانغلويس، قال إن الرئيس الأميركي أقر في خطابه في العاصمة ، أنّ النهضة الحقيقية في المنطقة لم تأتِ من الخارج، بل انطلقت من داخلها، بقيادة شعوبها وحكوماتها.وبحسب الكاتب فإن التحولات الكبرى التي شهدتها أبوظبي والرياض لم تكن من صُنع الغرب، بل من جهود محلية صُممت وبنت رؤاها السيادية بعيداً عن التدخلات الغربية التي غالباً ما خلّفت دماراً أكثر من البناء، بسبب جهلها بتعقيدات المجتمعات التي تدخلت فيها.وأضاف الباحث في مقاله في موقع مجلة "ناشونال إنترست": "يبدو أن يتبنى وجهة نظر مفادها أنه من الأفضل ترك المنطقة تحلُّ مشاكلها بنفسها، وهو يُعيد تشكيل سياسة الخارجية في على نحو جذريّ".

وأضاف: "إذا التزم ترامب بهذا النهج غير التقليدي، الذي يدور في مدار سياسة خارجية متحفظة تدرك حدود القوة والمصلحة الأميركية، فقد يساهم في تمكين قادة المنطقة من الانطلاق في مسار جديد قوامه البراغماتية والتنمية".



وتابع الباحث: "جسّد أول خطاب خارجي رئيس لترامب في الرياض في 13 أيار تحولاً في نهج السياسة الخارجية الأميركية، ولم يضيع الرئيس وقتاً في انتقاد الإدارات الأميركية السابقة وسياساتها الإقليمية".



وأوضح الكاتب أن هذا الخطاب غير مسبوق في تاريخ الرؤساء المعاصرين، ورغم أن محاولات سابقة لإعادة توجيه أولويات السياسة الخارجية الأميركية ونهجها في المنطقة ليست بالظاهرة الجديدة، فهي لم تُطرَح بهذا القدر من القوة أو تُترجَم إلى أفعال بهذه الدرجة من الجدية.



وبالغت واشنطن منذ زمن بعيد في تدخلاتها في شتى أنحاء العالم، فخاضت كل صراع في كل قارة، في محاولة للتأثير على كل شيء في كل مكان.



لكن هذا الإفراط لم يراعِ المصالح الأميركية الحقيقية ولا القدرات اللازمة لتحقيقها، مما أسفر عن "حروب لا نهاية لها" في القرن الحادي والعشرين.



وفي غضون ذلك، تفاقمت المشكلات الداخلية، فيما ألحقت الأولويات الأمنية المتزايدة الضرر بالحريات المدنية في الداخل.



ولو نظرنا إلى كل خطوة لإدارة ترامب، من الاتفاق مع الحوثيين إلى المفاوضات مع ، فإن العامل المشترك هو رفض ترامب الواضح للتنسيق مع .



وحاصر ترامب بنيامين حقاً في المكتب البيضاوي يوم 8 نيسان عندما أعلن عن أن إدارته ستدخل في محادثات مباشرة مع إيران.



كما اتبع ترامب النهج عينه في عدة محادثات مباشرة مع حركة ، بما في ذلك واحدة أدت إلى إطلاق سراح المواطن الأميركي - والجندي في الجيش الإسرائيلي عيدان ألكسندر في 11 أيار.



وقرار ترامب تخفيض رتبة مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، استناداً إلى ما تشير إليه بعض التقارير عن علاقة مفرطة القرب مع مسؤولين إسرائيليين، يؤكد حجم هذه التحركات، وربما يبين مدى استياء ترامب من الوضع الراهن.



وليس قرار استبعاد إسرائيل من التي تراها حيوية في الشرق الأوسط بالأمر الهيّن، يضيف الكاتب.



ورغم ذلك، يواصل ترامب اتباع هذا المسار بعد مرور 4 أشهر فقط على بداية ولايته الرئاسية الثانية، ولأسباب وجيهة وواضحة، إذ تفاخر نتنياهو طويلاً بقدرته على التأثير على السياسة الأميركية، محققاً انتصارات سياسية كبيرة تتحول في النهاية إلى خسائر لواشنطن. ومن أبرز الأمثلة على ذلك دعوته عام 2002 لغزو .



وتابع الكاتب أن "سجل الولايات المتحدة في المنطقة مروع للغاية، إذ دعمت احتلال إسرائيل غير القانوني لفلسطين دون تمييز، حتى عندما انتقل النزاع من غزة بحيث هدَّدَ مصالح وجنود أميركا في المنطقة، كما أطاحت أميركا بحكومات في عدة دول، مما مهد لنشأة جماعات متطرفة مثل داعش، وقصفت المدنيين بأعداد لا حصر لها بحجّة إرساء " "، بينما كانت تدعي دعم مبادئ حقوق الإنسان التي نادراً ما تحترمها".



وختم قائلاً: "إن الاعتراف بالماضي وقبول هذا الواقع، يدل على انتصار النهج الذي ينصب تركيزه على ضبط النفس في التعامل مع المنطقة. وهذا يعني تقليص تدخلات الولايات المتحدة، وإعادة عبء المسؤولية عن الاستقرار في المنطقة إلى أهلها، حيث ينبغي أن يكون". (الإمارات 24)