بحضور وفد مغربي.. سوريا تؤكد إغلاق مقرات "البوليساريو" بدمشق

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أكدت السلطات ، بحضور وفد مغربي رسمي، إغلاق المقرات التي كان يشغلها ممثلو جبهة "البوليساريو" في العاصمة .وانتقلت بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبار، إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليي البوليساريو في العاصمة السورية، حسب .وأوضح المصدر أن السلطات السورية "جددت من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية".وأضاف: "تعكس هذه الخطوة أيضا الإرادة الراسخة لدى لتقوية تعاونها مع وتعزيز الاستقرار الإقليمي".وكانت بعثة تقنية من المغربية توجهت إلى العاصمة السورية من أجل استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح بدمشق. (سكاي نيوز)