Advertisement

عربي-دولي

السويد تتهم رجلاً بقتل طيار في سوريا حرقاً!

Lebanon 24
27-05-2025 | 13:54
A-
A+
Doc-P-1366726-638839776858132640.png
Doc-P-1366726-638839776858132640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الادعاء العام السويدي اليوم الثلاثاء اتهامات لرجل يشتبه في ارتكابه جرائم حرب وإرهاب تتعلق بقتل طيار في سلاح الجو الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا قبل عشر سنوات.
Advertisement

ويدعى الرجل السويدي كما ورد في وثائق المحكمة أسامة كريم ويبلغ من العمر 32 عاما، وأدين من قبل بالتورط في هجمات في باريس عام 2015 وفي بروكسل عام 2016.

وكان قد أسر تنظيم "داعش"، الذي فرض في وقت ما حكمه بإرهاب الملايين في سوريا والعراق، الطيار الأردني معاذ الكساسبة في كانون الاول 2014 ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو وهو يحرقه حيا داخل قفص حتى الموت.

وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة الادعاء السويدية وجهت إلى كريم تهم ارتكاب جرائم حرب جسيمة وأخرى إرهابية.

وجاء في اللائحة أن "كريم، بالتعاون مع جناة آخرين من تنظيم الدولة الإسلامية، قتلوا معاذ الكساسبة"، وأن كريم أجبر الطيار على دخول القفص وصوره وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبناها التنظيم الإرهابي.

وكان قد نُقل كريم من فرنسا إلى السويد للمثول أمام محكمة ستوكهولم الجزئية.

سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات شاسعة من العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، وهُزم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.

وبموجب التشريعات السويدية، يحق لمحاكم البلاد محاكمة أشخاص عن جرائم تنتهك القانون الدولي ارتُكبت في الخارج.
مواضيع ذات صلة
استأجرت طليقته رجلا لقتله.. إعلامي نجا من الموت
lebanon 24
28/05/2025 03:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في السويد.. إطلاق نار وسقوط قتلى!
lebanon 24
28/05/2025 03:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي بارز يتهم بلاده بقتل الأطفال كهواية
lebanon 24
28/05/2025 03:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم 9 أطفال.. أوكرانيا تتهم روسيا بقتل 19 مدنيا في مسقط رأس زيلينسكي
lebanon 24
28/05/2025 03:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2025-05-27
18:45 | 2025-05-27
16:56 | 2025-05-27
16:52 | 2025-05-27
16:45 | 2025-05-27
16:40 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24