السويد تتهم رجلاً بقتل طيار في سوريا حرقاً!

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ويدعى الرجل السويدي كما ورد في وثائق المحكمة أسامة كريم ويبلغ من العمر 32 عاما، وأدين من قبل بالتورط في هجمات في عام 2015 وفي عام 2016.وكان قد أسر تنظيم "داعش"، الذي فرض في وقت ما حكمه بإرهاب الملايين في سوريا والعراق، الطيار الأردني معاذ الكساسبة في كانون الاول 2014 ونشر في وقت لاحق مقطع فيديو وهو يحرقه حيا داخل قفص حتى الموت.وأظهرت لائحة الاتهام أن هيئة الادعاء السويدية وجهت إلى كريم تهم ارتكاب جرائم حرب جسيمة وأخرى إرهابية.وجاء في اللائحة أن "كريم، بالتعاون مع جناة آخرين من ، قتلوا معاذ الكساسبة"، وأن كريم أجبر الطيار على دخول القفص وصوره وهو يعلم أنه سيتم نشر اللقطات لاستعراض الخطط والأيديولوجية التي يتبناها التنظيم الإرهابي.وكان قد نُقل كريم من إلى للمثول أمام محكمة ستوكهولم الجزئية.سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات شاسعة من وسوريا بين عامي 2014 و2017، وهُزم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.وبموجب التشريعات السويدية، يحق لمحاكم البلاد محاكمة أشخاص عن جرائم تنتهك القانون الدولي ارتُكبت في الخارج.