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الأمم المتحدة: صور الاندفاع نحو مراكز المساعدات في غزة مفجعة

Lebanon 24
27-05-2025 | 14:27
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بعد الفوضى والتدافع خلال توزيع المساعدات في غزة، وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مشاهد آلاف الأشخاص من جنوب القطاع وهم يتدفقون على موقع جديد لتوزيع المساعدات بـ"المفجعة".
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وقال ستيفان دوجاريك في تصريحات، اليوم الثلاثاء: "لقد شاهدنا الفيديو القادم من غزة حول إحدى نقاط التوزيع التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية. وبصراحة، فإن هذه الفيديوهات والصور، على أقل تقدير، مفجعة".

كما أضاف: "كما أشار الأمين العام الأسبوع الماضي، لدينا وشركاؤنا خطة مفصلة ومبدئية وعملية سليمة، تدعمها الدول الأعضاء لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين".
(العربية)
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