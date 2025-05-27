الأمم المتحدة: صور الاندفاع نحو مراكز المساعدات في غزة مفجعة

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بعد الفوضى والتدافع خلال توزيع المساعدات في غزة، وصف المتحدث باسم ، مشاهد آلاف الأشخاص من جنوب القطاع وهم يتدفقون على موقع جديد لتوزيع المساعدات بـ"المفجعة".وقال في تصريحات، اليوم الثلاثاء: "لقد شاهدنا الفيديو القادم من غزة حول إحدى نقاط التوزيع التي أنشأتها مؤسسة غزة الإنسانية. وبصراحة، فإن هذه الفيديوهات والصور، على أقل تقدير، مفجعة".كما أضاف: "كما أشار الأسبوع الماضي، لدينا وشركاؤنا خطة مفصلة ومبدئية وعملية سليمة، تدعمها لإيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين".(العربية)