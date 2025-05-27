روسيا: عملية السلام بأوكرانيا في حالة هشة

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صرح المتحدث باسم ، ، أن ستضمن أمنها بغض النظر عن تصريحات الرئيس الأميركي ، وسواء كانت عملية السلام في جارية أم لا.وقال خلال مقابلة، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس أوضح أن محاولات "سوء التصرف" باستخدام الطائرات المسيرة في روسيا ستقابل بإجراءات انتقامية"، وفق وسائل إعلام محلية.كما أضاف أنه "سواء كانت عملية السلام جارية أم لا، أو قال شيئاً أم لا، فإن روسيا ستضمن أمنها".كذلك أوضح أن عملية السلام في أوكرانيا في حالة هشة، وأن تصريحات المستشار الألماني ميرتس بشأن رفع القيود على نطاق الأسلحة الموردة إلى تتعارض مع جهود السلام، قائلاً: "بالطبع، كل هذا يتناقض بشكل حاسم مع جهود السلام، ومع عملية السلام التي بدأت ولا تزال في حالة هشة للغاية".وتابع: "ميرتس، بالطبع، تسبب في ارتباك كبير للجميع، إن لم يكن هو نفسه مرتبكاً، لأن أحد أعضاء نفى تصريحات المستشار. كان ذلك أمس، أو في اليوم السابق، حيث قيل إنه لم تكن هناك أي تصريحات. لكن كما ترون، هو (ميرتس) لا يزال مصراً ويؤكد أن مثل هذا القرار قد اتخذ".كذلك أردف أنه "للأسف، لا الأوروبيون ولا الأميركيون يريدون الانتباه مباشرة لهجمات الطائرات المسيرة التي يحاولون شنها علينا، تلك التي تستهدف المرافق الاجتماعية وسيارات الإسعاف في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، وما إلى ذلك، لا يريدون الانتباه إليها مباشرة. لكن في الوقت نفسه، إذا تعلق الأمر بأوكرانيا، فإن الجميع يعلنون موقفهم بتناغم".(العربية)