مسؤول روسي يحذر ترامب من "حرب عالمية ثالثة"!

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وكتب مدفيديف في قناته على " ": "بخصوص كلمات ترامب التي قال فيها إن "يلعب بالنار" وأن "أمورا سيئة حقا" تحدث لروسيا. أنا أعرف أمرا سيئا واحدا حقا، وهو الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب ذلك!".وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب التواصل الاجتماعي Truth Social، إنه "لو لم يكن موجودا.. لكانت الكثير من الأشياء السيئة قد حدثت لروسيا بالفعل". وتابع "أعني سيئة حقا".