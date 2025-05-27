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عربي-دولي

مسؤول روسي يحذر ترامب من "حرب عالمية ثالثة"!

Lebanon 24
27-05-2025 | 15:45
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأمر السيئ حقا هو حرب عالمية ثالثة، معربا عن أمله في أن يدرك ترامب ذلك.
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وكتب مدفيديف في قناته على "تلغرام": "بخصوص كلمات ترامب التي قال فيها إن بوتين "يلعب بالنار" وأن "أمورا سيئة حقا" تحدث لروسيا. أنا أعرف أمرا سيئا واحدا حقا، وهو الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب ذلك!".


وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي Truth Social، إنه "لو لم يكن موجودا.. لكانت الكثير من الأشياء السيئة قد حدثت لروسيا بالفعل". وتابع "أعني سيئة حقا".

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