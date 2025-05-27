عصابة مخدرات دولية تنشط في 3 دول.. هذا ما حصل معها

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أعلن الأوروبية (يوروبول) مداهمة عصابة دولية لتجارة المخدرات في عدة دول أوروبية.وأوضح اليوم الثلاثاء، أن 14 مشتبها بهم قد تم اعتقالهم في كل من وألمانيا وإيطاليا، كما جرى تفتيش 11 شقة وضبط 780 كيلوجراما من الكوكايين.وحسب يوروبول، كانت العصابة تدار من قِبل عائلة إيطالية، وكانت لها صلات بموردين في وكيميائيين في بلجيكا، وذكر يوروبول أن العصابة قامت بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين من كولومبيا عبر موانئ أوروبية، وأن المخدرات كان يجري تخزينها في بلجيكا، حيث استخدمت مواقع التخزين أيضا كمختبرات لمعالجة المواد المخدرة لاحقا.ووفقا لهذه التصريحات، تم اعتقال 11 شخصا في بلجيكا، وشخصين في ، وشخص واحد في . كما شاركت أيضا في العملية.وأعلن يوروبول أن العصابة كانت متورطة كذلك في تجارة الهيروين وغسل الأموال. (الجزيرة)