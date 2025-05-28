إيران: لا شيء نناقشه مع بريطانيا إذا طالبت بعدم التخصيب

فيما لا تزال مسألة تخصيب اليورانيوم تشكل عقدة العقد في المفاوضات النووية الأميركية، حذّر ، ، من أنه لن يكون هناك مجالٌ للحوار بين بلاده وبريطانيا إذا طالبت بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم السلمية بشكلٍ كامل، كما تفعل حليفتها، .

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وقال في منشورٍ على حسابه في إكس بوقت متأخر، أمس الثلاثاء، إن حافظت على "التواصل مع المتحدة وأعضاء أوروبيين آخرين ضمن الشاملة المشتركة (الاتفاق لعام 2015)، مؤكدا أن "هذا التواصل جرى حتى الآن بحسن نية على الرغم من أن لم تُبدِ أي اهتمام بإشراك في المحادثات غير المباشرة الجارية".



إلا أن الدبلوماسي الرفيع الذي يرأسه وفد بلاده في المفاوضات مع الجانب الأميركي، شدد على أنه إذا تمسكت بعدم التخصيب في ، فلا يوجد إذاً ما يناقش بينهما.



انتهاك للمعاهدة

كما حذر من أن مثل هذا الطلب من شأنه أن يشكل انتهاكا لمعاهدة منع الانتشار النووي، التي تمنح الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، والتزامات المملكة المتحدة تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة التي تأخذ في الاعتبار حق إيران في التخصيب.