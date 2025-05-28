السفير الروسي في السويد: ستوكهولم قد تعود مجددا لبحث تزويد كييف بالمقاتلات

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أشار سفير في ستوكهولم بيلايف إلى أن مستعدة للعودة مجددا إلى مسألة تزويد بمقاتلات JAS 39 Gripen "غريبن"، رغم تعليقها هذه الفكرة.وقال بيلايف في مقابلة مع "نوفوستي": "بعد تسليم طائرات "إف-16" لنظام ، تم تعليق إرسال المقاتلات السويدية "غريبن"، ومع ذلك فإن ستوكهولم مستعدة للعودة إلى هذه المسألة مجددا".كما أشار بيلايف إلى أن سربا من المقاتلات السويدية JAS 39 Gripen يشارك في مهمة حلف " " لمراقبة المجال الجوي البولندي وحماية المحور اللوجستي لنقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.