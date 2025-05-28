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عربي-دولي

السفير الروسي في السويد: ستوكهولم قد تعود مجددا لبحث تزويد كييف بالمقاتلات

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:15
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أشار سفير روسيا في ستوكهولم سيرغي بيلايف إلى أن السويد مستعدة للعودة مجددا إلى مسألة تزويد أوكرانيا بمقاتلات JAS 39 Gripen "غريبن"، رغم تعليقها هذه الفكرة.
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وقال بيلايف في مقابلة مع "نوفوستي": "بعد تسليم طائرات "إف-16" لنظام كييف، تم تعليق إرسال المقاتلات السويدية "غريبن"، ومع ذلك فإن ستوكهولم مستعدة للعودة إلى هذه المسألة مجددا".

كما أشار بيلايف إلى أن سربا من المقاتلات السويدية JAS 39 Gripen يشارك في مهمة حلف "الناتو" لمراقبة المجال الجوي البولندي وحماية المحور اللوجستي لنقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
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