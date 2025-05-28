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عربي-دولي

طهران: قد نسمح لمفتشين أميركيين بزيارة مواقعنا النووية

Lebanon 24
28-05-2025 | 03:29
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن بلاده إيران قد تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإرسال مفتشين أميرييين لزيارة المواقع النووية في إيران إذا تكلل المفاوضات مع الولايت المتحدة بالنجاح.
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وقال إسلامي في تصريحات اليوم الأربعاء: "من الطبيعي ألا يُسمح للمفتشين من الدول المعادية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق نووي، فقد نسمح للمفتشين الأمريكيين العاملين لدى الوكالة الذرية بزيارة مواقعنا النووية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز
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