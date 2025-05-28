طهران: قد نسمح لمفتشين أميركيين بزيارة مواقعنا النووية

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أعلن رئيس ، ، أن بلاده قد تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإرسال مفتشين أميرييين لزيارة المواقع النووية في إيران إذا تكلل المفاوضات مع الولايت المتحدة بالنجاح.وقال في تصريحات اليوم الأربعاء: "من الطبيعي ألا يُسمح للمفتشين من الدول المعادية، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق نووي، فقد نسمح للمفتشين الأمريكيين العاملين لدى بزيارة مواقعنا النووية"، وفق ما نقلت وكالة