الاتحاد الأوروبي: شبكات الأسد وفلوله تهدد استقرار سوريا



Advertisement

كما أوضح في قراره الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وفق ما بينت الأوروبية، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة. معلناً رفعه عملياً كافة الاقتصادية القطاعية المفروضة على ، أكد أن تلك الخطورة تدعم وحدة الأراضي ، بعيداً عن التأثيرات الخارجية الخبيثة.كما أوضح في قراره الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، وفق ما بينت الأوروبية، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.

وشدد على أن رفع العقوبات يدعم سوريا الموحدة والتعددية والمسالمة الخالية من التأثيرات الخارجية الخبيثة.



تحذير من شبكات

إلا أنه حذر من شبكات عائلات الرئيس السابق ، لافتاً إلى وجود مخاوف تهدد استقرار البلاد ومسارها الانتقالي.



وأشار إلى أن شبكات الأسد منتشرة في سوريا وخارجها وتعتبر غير منحلة.

أحداث السلاح وفلول النظام

إلى ذلك، أعرب عن مخاوفه من محاولة فلول النظام السابق قلب . وشدد على وجود مخاطر حقيقة لزعزعة استقرار البلاد وظهور تأثيرات النظام السابق من جديد.



ولفت إلى أن أحداث الساحل في المناصي كانت بتدبير من فلول نظام الأسد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.



كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيمياوية في سوريا، داعياً إلى تدميرها.